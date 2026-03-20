Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei zieht Bilanz nach Tempokontrollen im Kreisgebiet

Kreis Borken (ots)

In der vergangenen Woche hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken an mehreren Stellen im Kreisgebiet Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei wurde unter anderem ein Fahrzeug auf der L570 in Schöppingen mit 104 bei erlaubten 70 km/h gemessen. Den Fahrer erwarten entsprechende Konsequenzen. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte an 8 Messstellen 3832 Fahrzeuge. Rund sieben Prozent der Verkehrsteilnehmenden überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die Kontrollen führen zu 68 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, 210 Verwarngeldern sowie 2 Fahrverboten. Zu besonders gravierenden Überschreitungen kam es neben dem genannten Fall an folgenden Stellen: Nordkreis - innerorts mit 50 bei maximal erlaubten 30 km/h auf der Hauptstraße in Ahaus-Graes. Südkreis - Innerorts mit 86 bei maximal erlaubten 50 km/h in Bocholt-Hemden auf der Hamalandstraße. Außerorts mit 92 statt der erlaubten 70 km/h in Bocholt-Spork auf der Dinxperloer Straße.

Überhöhte Geschwindigkeit zählt weiterhin zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Die Polizei wird ihre Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit fortsetzen.

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