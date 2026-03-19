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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Liebfrauenplatz;

Tatzeit: zwischen 18.03.2026, 18.00 Uhr und 19.03.2026, 09.00 Uhr;

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der vergangenen Nacht mehrere Werkzeuge und weitere Materialien aus einem Peugot Boxer. Das Fahrzeug parkte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen auf einem Parkplatz am Liebfrauenplatz. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wagen. Im Anschluss flüchteten sie mit der Tatbeute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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