POL-BOR: Bocholt - Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet

Borken (ots) - Tatort: Borken, Hansestraße; Tatzeit: zwischen 18.03.2026, 15.00 Uhr, und 19.03.2026, 04.15 Uhr; Kraftstoff abgezapft haben Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen aus einer Sattelzugmaschine in Borken. Zu der Zeit stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Hansestraße. Um an den Kraftstoff zu gelangen, brachen die Täter den Tank auf. Die Polizei bittet um Hinweise an das ...

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