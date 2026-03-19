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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau -Verkehrsunfall mit Kind - Zeugen gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Losserstraße;

Unfallzeit: 13.03.2026, zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr;

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 13.03.2026, auf der Losserstraße in Gronau ereignete. Eine Autofahrerin befuhr die Losserstraße in Richtung Spinnereistraße. Am Straßenrand parkte ein Pkw, hinter welchem sie anhielt und den Gegenverkehr passieren ließ. Als sie ihre Fahrt fortsetzte, fuhr hinter dem geparkten Auto ein Kind mit Fahrrad auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Das Kind, etwa acht bis neun Jahre alt und circa 1,40 Meter groß, blieb augenscheinlich unverletzt und entfernte sich von der Unfallstelle. Eine Verständigung war nicht möglich, sodass kein Personalienaustausch stattfand. Die Polizei bittet die Erziehungsberechtigte sowie Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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