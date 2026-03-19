Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, L560;

Unfallzeit: 18.03.2026, 10.45 Uhr;

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwoch, gegen 10.45 Uhr auf der L560 zwischen dem Kreisverkehr Ottenstein und der Barler Straße. Im Begegnungsverkehr stießen die Außenspiegel zweier Fahrzeuge zusammen. Dabei wurde ein roter Audi A3 beschädigt. Der Unfallverursacher, der mit einem roten VW Tiguan unterwegs war, entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet Zeugen oder den Fahrer sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (sb)

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