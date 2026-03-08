Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz
LfBK RLP: Meteoritenüberflug über Rheinland-Pfalz
Koblenz (ots)
Über Rheinland-Pfalz kam es zu einem Meteoritenüberflug. Dieser zerbrach mit einem lauten Knall über dem Westen der Bundesrepublik. Die Integrierten Leitstellen, insbesondere im Norden von Rheinland-Pfalz, meldeten ein erhöhtes Notrufaufkommen. Dies ist aktuell rückläufig. Der Überflug wurde an vielen Stellen in Rheinland-Pfalz wahrgenommen. Es haben Bruchstücke gegen 19.15 Uhr die Erde erreicht. Vereinzelt kam es zu Schäden in Rheinland-Pfalz, Personenschäden sind bisher nicht bekannt. Das Ereignis hat keinen Zusammenhang mit einer militärischen Aktivität. Das Lagezentrum Bevölkerungsschutz des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz ist im Einsatzmodus und beobachtet die weitere Lageentwicklung.
