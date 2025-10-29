Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz

LfBK RLP: Übungsfahrten des Landesamts für Brand- und Katastrophenschutz - keine Beeinträchtigung für die Bevölkerung

Koblenz (ots)

Das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz (LfBK) führt in der Kalenderwoche 45 im Stadtgebiet Koblenz Übungsfahrten mit dem CBRN-Erkundungswagen (CBRN-ErkW) des Bundes durch.

Die Fahrten werden vom Fachbereich ABC des Referats A3 "Technische Lehre" im Rahmen einer Fortbildung geplant und finden an folgenden Terminen statt: - Dienstag, 4. November 2025, von 13:00 bis 16:00 Uhr - Mittwoch, 5. November 2025, von 08:00 bis 12:00 Uhr Während der Übungsfahrten bewegt sich das Fahrzeug mit niedriger Geschwindigkeit (etwa 15 km/h) im Stadtgebiet. Zur Absicherung dieser geringen Fahrgeschwindigkeiten wird das Blaulicht eingeschaltet sein. Das Fahrzeug trägt zudem Magnetschilder mit der Aufschrift "Messfahrt", um die Übung eindeutig zu kennzeichnen. Es handelt sich ausdrücklich um eine geplante Ausbildungsmaßnahme, nicht um einen Einsatzfall. Von den Fahrten geht keine Gefahr für die Bevölkerung aus.

Das Landesamt bittet die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die erforderlichen Ausbildungsmaßnahmen, die der weiteren Stärkung der Einsatzbereitschaft und Fachkompetenz im Bevölkerungsschutz dienen.

Weitere Informationen zum Fahrzeug: https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/02/pm-27-cbrn-erkundungswagen.html

Original-Content von: Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz, übermittelt durch news aktuell