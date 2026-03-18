Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall davongefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Dinxperloer Straße;

Unfallzeit: zwischen 17.03.2026, 17.00 Uhr und 18.03.2026, 09.15 Uhr;

Einen schwarzen Mercedes beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Wagen parkte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen auf einem Parkplatz an der Dinxperloer Straße. Nach ersten Erkenntnissen streifte der Flüchtige den Pkw beim Ausparken und entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (jh)

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