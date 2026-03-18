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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Versuchter Einbruch in Bürogebäude

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Neustraße;

Tatzeit: zwischen 17.03.2026, 18.15 Uhr und 18.03.2026, 07.00 Uhr;

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen versucht in ein Bürogebäude an der Neustraße in Gronau einzubrechen. Die Einbrecher machten sich gewaltsam an der Eingangstür zu schaffen. In das Gebäude selbst gelangten sie jedoch nicht. Es blieb bei einem Versuch. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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