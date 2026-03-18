Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeugenaufruf nach mehreren Kupferdiebstählen in Bocholt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Annastraße / Gustav-Becker-Straße / Lowicker Straße / Wesemannstraße;

Tatzeit: zwischen 15.03.2026, 18.00 Uhr und 17.03.2026, 06.00 Uhr;

In Bocholt kam es zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen zu mehreren Diebstählen von Kupferteilen an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet. Die Polizei prüft mögliche Tatzusammenhänge und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Im genannten Zeitraum entwendeten bislang unbekannte Täter in mehreren Fällen Kupferrohre und Regenrinnen von Gebäuden. Betroffen waren unter anderem eine Kirche an der Wesemannstraße, ein Fitnessstudio auf dem TUB-Gelände, ein Einfamilienhaus an der Gustav-Becker-Straße sowie ein Reihenhaus an der Annastraße. An der Kirche wurden Teile eines Kupfer-Abwasserrohres abmontiert, das zuvor mit einer Schelle befestigt gewesen war. Der Diebstahl dürfte nach einem Gottesdienst am Sonntagabend erfolgt sein. Vom Gelände eines frei zugänglichen Fitnessstudios wurden mehrere Meter Kupferfallrohr entwendet. An einem Einfamilienhaus an der Gustav-Becker-Straße wurde die kupferne Regenrinne offenbar mit einem Werkzeug durchtrennt und vollständig entwendet. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich an einem Reihenhaus an der Annastraße. Dort wurde ein etwa drei Meter langes Kupferfallrohr fachgerecht abmontiert. Die Geschädigten gaben an, in der Nacht ein lautes Geräusch gehört zu haben, ohne diesem zunächst Bedeutung beizumessen. In allen Fällen gibt es bislang keine konkreten Täterhinweise.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der genannten Straßen beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Kripo in Bocholt zu melden. (pl)

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