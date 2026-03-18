POL-BOR: Vreden - Pkw mutwillig zerkratzt
Vreden (ots)
Tatort: Vreden, Südlohner Diek;
Tatzeit: 17.03.23026, zwischen 13.00 Uhr und 22.00 Uhr;
Einen schwarzen BMW mutwillig beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Vreden. Dienstag, zwischen 13.00 Uhr und 22.00 Uhr stand das Auto auf dem Parkplatz einer Firma am Südlohner Diek. Der Unbekannte zerkratzte das Fahrzeug an der rechten Beifahrerseite. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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