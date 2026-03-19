Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Bleeke;

Tatzeit: zwischen 15.03.2026, 13.00 Uhr und 18.03.2026, 16.15 Uhr;

Bislang unbekannte Täter versuchten am Sonntagabend in ein Wohnhaus in Gronau an der Straße Bleeke einzudringen. Die Einbrecher machten sich gewaltsam an einer Hintertür zu schaffen. Diese hielt dem Versuch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 9260). (sb)

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