PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Halver (ots)

Ort Halver-Oeckinghausen, B 229

Zeit 05.02.2026, 07:42 Uhr bis 11:00 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1550 Verwarngeldbereich 49 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 85 km/h 60 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde Wuppertal (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 11:46

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Halver / Kierspe (ots) - 1. Messstelle Ort Kierspe, Kölner Straße Zeit 05.02.2026, 05:45 Uhr bis 08:35 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 669 Verwarngeldbereich 25 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 84 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Lkw Zulassungsbehörde HA 2. Messstelle Ort ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 09:51

    POL-MK: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat erwischt

    Menden (ots) - Ein Mendener (23) steht im Verdacht gestern Abend eine Betonwand mit Graffiti besprüht zu haben. Zeugen informierten die Polizei über den Verdächtigen an der Fußgängerunterführung der Westtangente. Die Beamten erwischten ihn auf frischer Tat, woraufhin er zu Fuß davon rannte, allerdings von den Polizisten eingeholt und festgehalten werden konnte. Die Beamten stellten die Sprühdosen des mutmaßlichen ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 09:49

    POL-MK: Festnahme nach Brand einer Gartenhütte

    Iserlohn (ots) - An der Westfalenstraße brannte gestern Abend, 22.15 Uhr, eine Gartenhütte in voller Ausdehnung. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und hielten einen 13-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein weiterer mutmaßlicher Täter (16) flüchtete, konnte jedoch von Polizisten im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Sie stehen im Verdacht die Gartenhütte in Brand gesetzt zu haben. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren