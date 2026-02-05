Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Halver (ots)
Ort Halver-Oeckinghausen, B 229
Zeit 05.02.2026, 07:42 Uhr bis 11:00 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1550 Verwarngeldbereich 49 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 85 km/h 60 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde Wuppertal (lubo)
