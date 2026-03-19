POL-BOR: Gronau - Pkw beschädigt und davongefahren
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Johann-Christian-Eberle-Platz;
Unfallzeit: 18.03.2026, zwischen 09.30 Uhr und 14.30 Uhr;
Einen grauen VW Sharan angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Mittwoch, zwischen 09.30 Uhr und 14.30 Uhr stand das Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Bank am Johann-Eberle-Platz. Der Verursacher beschädigte das Auto an der Fahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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