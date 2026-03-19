POL-BOR: Gronau - Pkw beschädigt und davongefahren

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Neustraße; Tatzeit: zwischen 17.03.2026, 18.15 Uhr und 18.03.2026, 07.00 Uhr; Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen versucht in ein Bürogebäude an der Neustraße in Gronau einzubrechen. Die Einbrecher machten sich gewaltsam an der Eingangstür zu schaffen. In das Gebäude selbst gelangten sie jedoch nicht. Es blieb bei einem Versuch. Die Polizei sucht Zeugen. ...

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