Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260313 - 0348 Frankfurt - Nordend: Zwei Frauen wehren Räuber erfolgreich ab - Täter festgenommen

Frankfurt (ots)

(la) Am Mittwoch (11. März 2026) ereigneten sich zwei versuchte Raubüberfälle im Nordend, bei denen es beiden Frauen gelang, den Täter erfolgreich abzuwehren.

Gegen 13:45 Uhr näherte sich der 20-jährige Täter einer 45 Jahre alten Frau in der Bockenheimer Anlage und griff nach deren Handtasche. Die Frau hielt ihre Tasche jedoch fest, weshalb der Tatverdächtige nach kurzer Zeit von ihr abließ und in ein nahegelegenes Parkhaus flüchtete.

Der 20-Jährige unternahm gegen 14:00 Uhr in dem Parkhaus einen zweiten Versuch, eine Handtasche zu rauben. Er näherte sich nun einer 30-jährigen Frau und blieb auch hier erfolglos, da die Frau ihre Tasche festhielt.

Den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten gelang es, den jungen Mann bereits kurze Zeit später in einem nahegelegenen Supermarkt zu lokalisieren und anschließend festzunehmen.

Der einschlägig bekannte Tatverdächtige wurde noch am gestrigen Tag dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell