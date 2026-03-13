Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260313 - 0345 Frankfurt - Flughafen: Fahrzeugbrand am Flughafen

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Donnerstagmittag (12. März 2026) brannte gegen 13:40 Uhr ein Auto im Ankunftsbogen des Terminal 1 am Frankfurter Flughafen. Als der Fahrzeugführer seinen Wagen dort parkte, stiegen bereits erste Rauchwolken aus dem Motorraum auf. Der Bereich wurde durch Polizeibeamte gesperrt. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug kurz darauf löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

