Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260312 - 0342 Frankfurt

Kriftel: Bezugnahme zu 260311 - 336 Vermisste Person - Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots)

Der vermisste Harry Michael M. konnte wohlbehalten angetroffen werden, die Fahndung wird deshalb hiermit zurückgenommen.

