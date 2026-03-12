PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260312 - 0341 Frankfurt - Altstadt: Juweliereinbrecher erbeutet Goldschmuck - Zeugenaufruf

POL-F: 260312 - 0341 Frankfurt - Altstadt: Juweliereinbrecher erbeutet Goldschmuck - Zeugenaufruf
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Frankfurt (ots)

(ha) In den frühen Morgenstunden des 09.März 2026 kam es in der Neuen Frankfurter Altstadt zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft, die Polizei sucht in dieser Sache nach Zeugen.

Zwischen 04:35 Uhr und 05:05 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür des Geschäfts auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Verkaufsräumen. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen entwendete der Unbekannte Schmuck, den er in mehreren Handtaschen verstaute. Anschließend flüchtete er mit dem Diebesgut vom Tatort. Der entstandene Stehlschaden wird auf einen oberen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Der Gesuchte wird als männlich beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Kapuzenjacke sowie eine helle Basecap.

Zwei besonders auffällige Schmuckstücke sind hier zu sehen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 52199 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 12:10

    POL-F: 260312- 0339 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Raub eines Mobiltelefons - Zeugenaufruf

    Frankfurt (ots) - (ki) Gestern Morgen (11. März 2026) raubte ein bislang unbekannter Mann einem 59-Jährigen sein Mobiltelefon. Der Räuber und seine Begleiterin flohen unerkannt. Gegen 05:30 Uhr stand ein 59-Jähriger vor dem Eingang eines Hotels in der Wiesenhüttenstraße. Ein Mann und eine Frau näherten sich dem 59-Jährigen. Der Räuber trat ihn unvermittelt, ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 12:10

    POL-F: 260312 - 0338 Frankfurt-Fechenheim: Verletzte bei Wohnungsbrand

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Morgen (11. März 2026) brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Fechenheim. Gegen 04:00 Uhr meldeten Zeugen einen Wohnungsbrand in der Lachnerstraße in Fechenheim. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Insgesamt wurden acht Personen verletzt, vier davon schwer. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren