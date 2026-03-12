Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260312 - 0341 Frankfurt - Altstadt: Juweliereinbrecher erbeutet Goldschmuck - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ha) In den frühen Morgenstunden des 09.März 2026 kam es in der Neuen Frankfurter Altstadt zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft, die Polizei sucht in dieser Sache nach Zeugen.

Zwischen 04:35 Uhr und 05:05 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür des Geschäfts auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Verkaufsräumen. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen entwendete der Unbekannte Schmuck, den er in mehreren Handtaschen verstaute. Anschließend flüchtete er mit dem Diebesgut vom Tatort. Der entstandene Stehlschaden wird auf einen oberen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Der Gesuchte wird als männlich beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Kapuzenjacke sowie eine helle Basecap.

Zwei besonders auffällige Schmuckstücke sind hier zu sehen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 52199 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

