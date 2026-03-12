Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260312- 0339 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Raub eines Mobiltelefons - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Morgen (11. März 2026) raubte ein bislang unbekannter Mann einem 59-Jährigen sein Mobiltelefon. Der Räuber und seine Begleiterin flohen unerkannt.

Gegen 05:30 Uhr stand ein 59-Jähriger vor dem Eingang eines Hotels in der Wiesenhüttenstraße. Ein Mann und eine Frau näherten sich dem 59-Jährigen. Der Räuber trat ihn unvermittelt, woraufhin er stürzte. Am Boden liegend durchsuchte der Unbekannte die Jackentaschen des Geschädigten und entwendete ein Mobiltelefon. Im Anschluss floh das Duo in Richtung des Hauptbahnhofs.

Der männliche Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Dunkle Hautfarbe, auffällig groß, Mitte 20.

Seine Begleiterin wird auf Mitte 20 geschätzt. Sie trug eine gelbe Jacke und hatte blonde Haare.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise auf die Personen haben, so melden Sie sich unter der 069 755 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell