Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260312 - 0340 Frankfurt - Niederursel: Kostenlose Fahrradcodierung der Frankfurter Polizei
Frankfurt (ots)
(ha) Am 21.März 2026 wird die Frankfurter Polizei in Kooperation mit "Bürger und Polizei Frankfurt am Main e.V." zwischen 11-14 Uhr kostenlos Fahrradcodierungen für interessierte Bürgerinnen und Bürger durchführen. Die Aktion wird in der Marie-Curie-Straße 30 in der dortigen Polizeiliegenschaft stattfinden und bietet einen zusätzlichen Schutz vor Diebstählen.
Da nur begrenzte Plätze zur Verfügung stehen wird darum gebeten, sich unter folgendem Link anzumelden:
anmeldung-praevention.ppffm@polizei.hessen.de
