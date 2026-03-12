PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260312 - 0340 Frankfurt - Niederursel: Kostenlose Fahrradcodierung der Frankfurter Polizei

Frankfurt (ots)

(ha) Am 21.März 2026 wird die Frankfurter Polizei in Kooperation mit "Bürger und Polizei Frankfurt am Main e.V." zwischen 11-14 Uhr kostenlos Fahrradcodierungen für interessierte Bürgerinnen und Bürger durchführen. Die Aktion wird in der Marie-Curie-Straße 30 in der dortigen Polizeiliegenschaft stattfinden und bietet einen zusätzlichen Schutz vor Diebstählen.

Da nur begrenzte Plätze zur Verfügung stehen wird darum gebeten, sich unter folgendem Link anzumelden:

anmeldung-praevention.ppffm@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

