Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260312- 0337 Frankfurt- Eschersheim: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(ma) Am Mittwochmorgen (11. März 2026) eskalierte ein Beziehungsstreit. Die Polizei nahm eine Frau fest.

Gegen 08:40 Uhr geriet nach aktuellem Kenntnisstand ein Paar in einer Wohnung im Bereich Hinter den Ulmen in Streit. Die verbalen Streitigkeiten führten zu einer handfesten Auseinandersetzung im Rahmen derer ein 49- Jähriger leicht verletzt wurde. Demnach soll die 31-jährige Lebensgefährtin den Mann mittels Messer leicht verletzt haben.

Der 49- Jährige flüchtete sich auf die Straße und setzte den Notruf ab. Die 31- jährige Frau kam kurz darauf ebenfalls hinzu und das Streitgespräch entfachte erneut. Die alarmierte Streife nahm die Frau fest. Der Mann wurde zur ambulanten Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Die Streife stellte das vermutliche Tatmittel sicher und entließ die Frau nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen. Ihr wurde zudem ein Kontakt- und Annährungsverbot auferlegt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



