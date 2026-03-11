Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260311-0336 Frankfurt/ Kriftel: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(ro)Seit Mittwoch 10. März 2026) wird der Harry Michael M. vermisst. Der 64-Jährige verließ gestern seine Wohnung in Kriftel und kehrte nicht mehr zurück. Herr M. wird beschrieben als ca. 170 cm groß und kräftig. Er ist zahnlos, humpelt und hat eine auffällige Narbe auf der Stirn sowie auf einer Wangenseite. Zuletzt trug er eine Jeanshose, eine schwarze Ponchojacke ohne durchgängigen Reißverschluss sowie schwarze Turnschuhe und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Ein Foto ist dem nachfolgenden Link zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/6233764

Ersten Ermittlungen zufolge könnte sich der Vermisste auch in der Frankfurter Innenstadt aufhalten. Möglicherweise könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 oder jede andere Polizeistation entgegen.

