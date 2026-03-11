PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: 64-Jähriger aus Kriftel vermisst

Bild-Infos

Download

Hofheim (ots)

64-Jähriger aus Kriftel vermisst,

Kriftel, Mittwoch, 10.03.2026

(ro)Seit Mittwoch, 10.03.2026, wird der Harry Michael Mowinski vermisst. Der 64-Jährige verließ gestern seine Wohnung und kehrte nicht mehr zurück. Herr Mowinski wird beschrieben als ca. 170 cm groß und kräftig. Er ist zahnlos, humpelt und hat eine auffällige Narbe auf der Stirn sowie auf einer Wangenseite. Zuletzt trug er eine Jeanshose, eine schwarze Ponchojacke ohne durchgängigen Reißverschluss sowie schwarze Turnschuhe und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Ersten Ermittlungen zufolge könnte sich der Vermisste auch in der Frankfurter Innenstadt aufhalten. Möglicherweise könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 oder jede andere Polizeistation entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell