Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen anlässlich RoadPol Kontrollwoche Speed

Bellheim (ots)

Im Zeitraum vom 7. bis zum 13. April 2025 fand die europaweite Kontrollwoche "Geschwindigkeit" statt, inklusive eines "Speedmarathons" am 9. April 2025. Auch die Polizeiinspektion Germersheim beteiligte sich an der Kontrollaktion. Ziel dieser Aktion ist es, Geschwindigkeitsüberschreitungen im Straßenverkehr zu bekämpfen und zu verhindern. Am Dienstagabend, den 08.04.2025, wurden in der Hauptstraße in Bellheim zwischen 23:15 Uhr und 00:10 Uhr Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h waren insgesamt 16 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 54 km/h. Am Abend des Folgetages wurden an der gleichen Örtlichkeit drei Geschwindigkeitsverstöße geahndet.

