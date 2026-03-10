PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen +++ Betrugsversuch durch Schockanruf +++ Betrüger erbeutet Bargeld +++ Auto überschlägt sich +++ Einbruch in Kindertagesstätte +++ Exhibitionistische Handlung

Hofheim (ots)

1. Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen, Kriftel, Auf der Hohlmauer, 09.03.2026, 14:30 Uhr

(dd) Am Montagnachmittag kam es gegen 14:30 Uhr im Bereich der Straße "Auf der Hohlmauer" in Kriftel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Geschädigte in einen verbalen Streit mit dem Angreifer, in dessen Verlauf der Angreifer versuchte, sein Gegenüber zu schlagen.

Kurz darauf kamen zwei weitere Jugendliche hinzu. Einer der beiden schlug dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Dabei erlitt der Junge Verletzungen im Gesicht. Anschließend entfernten sich die drei angreifenden Jugendlichen zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der erste Tatverdächtige wird als etwa 1,80 Meter groß, mit kurzen dunklen Haaren beschrieben und soll einen schwarzen Hoodie, eine schwarze Weste, eine blaue Jeans sowie schwarze Sneaker getragen haben.

Der zweite Tatverdächtige trug eine schwarze Kappe, einen lila Hoodie, eine graue Weste sowie eine blaue Jogginghose mit roter Applikation.

Der dritte Tatverdächtige hatte braune Haare und einen braunen Kinnbart. Er trug einen schwarzen Jogginganzug, eine schwarze Umhängetasche sowie schwarze Schuhe.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

2. Betrugsversuch durch Schockanruf,

Eppstein-Vockenhausen, 09.03.2026, 12:00 Uhr

(dd) Am Montagmittag wurde ein Mann aus Eppstein gegen 12:00 Uhr fast Opfer eines sogenannten Schockanrufs.

Nach bisherigen Erkenntnissen rief zunächst eine unbekannte Frau den Geschädigten an und gab sich weinend als seine Tochter aus. Sie behauptete, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, bei dem eine Frau verletzt worden sei. Kurz darauf übernahm ein unbekannter Mann das Gespräch und gab sich als Polizeibeamter aus.

Der vermeintliche Polizeibeamte erklärte dem 78-jährigem, dass sich dessen angebliche Tochter nun in Untersuchungshaft befinde. Eine Haft könne jedoch gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 80.000 Euro abgewendet werden.

Der Geschädigte wurde misstrauisch und verweigerte die Zahlung. Zudem verlangte er, mit seiner Tochter persönlich zu sprechen. Daraufhin wurde das Gespräch beendet. Zu einer Übergabe von Geld kam es nicht.

Die "Schockanrufer" erzeugen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Die Polizei rät daher sich bei verdächtigen Anrufen bei der Polizei zu melden und nicht auf die Forderungen der Anrufer einzugehen. Seien Sie sensibel und sagen Sie den Personen am Telefon, dass Sie sich zunächst rückversichern wollen. Tatsächliche Verwandte und Amtspersonen haben dafür in jedem Fall Verständnis. Beachten Sie zudem: Mitarbeitende von Behörden wie Gerichten, Staatsanwaltschaft oder Polizei werden Sie niemals nach Ihren Besitzverhältnissen fragen, oder am Telefon Geld fordern.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder ähnliche Anrufe erhalten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

3. Betrüger erbeutet Bargeld von Seniorin, Eppstein-Bremthal, Wiesbadener Straße, 09.03.2026, 12:00 Uhr

(dd) Am Montagmittag wurde eine ältere Frau in Eppstein-Bremthal Opfer eines Betrugs.

Ein unbekannter Mann sprach die Seniorin gegen 12:00 Uhr in der Wiesbadener Straße über den Gartenzaun ihres Grundstücks an und gab sich als Mitarbeiter einer Krankenkasse aus. Er erklärte, die Frau habe noch offene Schulden in Höhe von 3.000 Euro. Einen Teilbetrag könne sie jedoch direkt bei ihm begleichen.

Die 86-jährige Frau hob daraufhin 2.000 Euro Bargeld bei ihrer Bank ab und übergab das Geld dem Mann. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige in unbekannte Richtung.

Der Mann wird als etwa 1,70 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt beschrieben. Er hatte dunkle Haare und war dunkel gekleidet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

4. Auto überschlägt sich nach Abkommen von der Fahrbahn, Hofheim am Taunus, L3011, 09.03.2026, 14:23 Uhr

(dd) Am Montagnachmittag kam es auf der Landesstraße 3011 zwischen Hofheim-Lorsbach und Eppstein zu einem Verkehrsunfall.

Gegen 14:20 Uhr befuhr ein Fahrer mit seinem Fahrzeug die L3011 aus Richtung Hofheim-Lorsbach kommend in Richtung Eppstein. Kurz vor dem Ortseingang Eppstein kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte der Wagen mit einem Maschendrahtzaun und überschlug sich anschließend. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Der Fahrer blieb nach ersten Angaben unverletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Das Fahrzeug wurde eigenständig abgeschleppt.

5. Einbruch in Kindertagesstätte,

Hochheim am Main, Classmannstraße, Sonntag, 08.03.2026, 13:00 Uhr bis Montag, 09.03.2026, 08:30 Uhr

(dd) In der Zeit zwischen Sonntagmittag, 13:00 Uhr und Montagmorgen, 08:30 Uhr kam es in der Classmannstraße in Hochheim zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte.

Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich über eine Außentreppe Zugang zu dem Gebäude einer Kindertagesstätte in der Classmannstraße. Dort hebelten sie eine Tür im ersten Obergeschoss auf und gelangten so in die Räumlichkeiten.

Aus der Einrichtung wurden Bargeld, ein Mobiltelefon sowie ein Laptop entwendet. Zudem entstand Sachschaden an der Tür.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

6. Exhibitionistische Handlung auf Supermarktparkplatz, Flörsheim am Main, Wickerer Straße, 09.03.2026, 15:50 Uhr

(dd) Am Montagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wickerer Straße in Flörsheim zu einer exhibitionistischen Handlung.

Gegen 15:50 Uhr soll der Mann auf dem Parkplatz eines Discounters seine Hose heruntergelassen und sich so in schamverletzende Weise offenbart haben.

Der Täter wird als 50 bis 60 Jahre alt und ca. 175cm groß beschrieben. Er soll einen mitteleuropäischen Phänotyp gehabt haben und mit einem beigen Sweatshirt mit Reißverschluss, einem gelb gestreiften Poloshirt sowie einer dunkelblauen Jeans bekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

