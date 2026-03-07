PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Versuchter Raub +++ Unbekannter entblößt sich +++ Fahrraddiebe unterwegs

Hofheim (ots)

1. Versuchter Raub, Schwalbach, Württemberger Straße, Samstag, 07.03.2026, 01:20 Uhr.

(md)In der Nacht zum Samstag versuchten zwei unbekannte Männer, einen 16-Jährigen auf seinem Heimweg zu berauben. Unter Vorhalt eines bislang unbekannten Gegenstandes forderten die Täter Bargeld, griffen in die Taschen des Jugendlichen und traten ihn in den Bauch. Anschließend flüchteten sie ohne Beute. Ein Täter soll männlich, ca. 20 Jahre und 170 cm groß gewesen sein. Dieser trug einen schwarzen Bart und hatte einen südländischen Teint. Der zweite Täter war ebenfalls männlich mit einem südländischen Aussehen. Dieser war ca. 190 cm groß, ca. 20 Jahre alt und trug eine dunkelgrüne Jacke.

Sachdienliche Hinweise nimmt die zuständige Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196)9695-0 entgegen.

2.Unbekannter entblößt sich, Hochheim, Massenheimer Landstraße, Donnerstag, 05.03.2026, 08:20 Uhr

(md)Eine Spaziergängerin erlebte am Donnerstagmorgen auf einem Fußweg nahe der Massenheimer Landstraße eine Schrecksekunde, als ein bislang unbekannter Mann beim Vorbeilaufen die Hose herunterließ und sich vor der Frau entblößte. Der Mann wurde als 170 cm groß mit schwarzen Haaren und Vollbart beschrieben. Er wurde auf ein Alter zwischen 20-30 Jahren geschätzt und hatte einen südländischen Teint. Bekleidet war dieser mit einer hellblauen Skinny Jeans sowie einer weißen Daunenjacke.

Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die zuständige Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145)5476-0 entgegen.

3.Fahrraddiebe unterwegs, Schwalbach, Ober der Röth, Freitag, 06.03.2026, 13:00 Uhr

(md)Am Freitagnachmittag wurden in der Nähe einer Schule zwei Männer dabei beobachtet, wie sie ein hochwertiges silbernes E-Bike aus einem Fahrradständer entwendeten. Die Täter durchtrennten das Fahrradschloss mit einem unbekannten Schneidewerkzeug. Einer der Täter flüchtete anschließend mit dem Fahrrad, der andere mit einem hellen Pkw. Hierbei soll es sich um einen Mann zwischen 18-20 Jahren gehandelt haben. Dieser trug einen dunklen Bart sowie eine blaue Jacke. Der zweite Mann war ebenfalls 18-20 Jahre alt und trug einen braunen Pullover.

Zeugen die Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeidienststelle Eschborn unter der Rufnummer (06196)9695-0 zu melden.

