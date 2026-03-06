PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vor Einfahrt geschlagen +++ Balkontür eingeschlagen +++ Von der Fahrbahn abgekommen

Hofheim (ots)

1. Vor Einfahrt geschlagen,

Kelkheim, Frankfurter Straße, Donnerstag, 05.03.2026, 17:15 Uhr

(ro)Am Donnerstag hat ein Unbekannter einem 50-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Der Kelkheimer war gegen 17:15 Uhr im Bereich einer Einfahrt in der Frankfurter Straße unterwegs, als er unvermittelt von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden sein soll. Der Angreifer soll anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Eine rettungsdienstliche Behandlung lehnte der 50-Jährige ab. Die alarmierten Streifen konnten den Flüchtigen nicht mehr ausfindig machen. Er wird als etwa 1,75 Meter groß und ca. 35 Jahre alt beschrieben, hatte schwarze kurze Haare sowie einen schwarzen Bart. Bekleidet gewesen sei er mit einer schwarzen Jacke und blauen Jeans. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Balkontür eingeschlagen,

Kelkheim, Falkensteiner Straße, Donnerstag, 05.03.2026, 09:00 Uhr bis 21:15 Uhr

(ro)In Kelkheim haben Einbrecher am Donnerstag eine Balkontür eingeschlagen. Die Täter näherten sich zwischen 09:00 Uhr und 21:15 Uhr dem Anwesen in der Falkensteiner Straße, machten sich gewaltsam an der Balkontür einer Erdgeschosswohnung zu schaffen und gelangten so ins Innere. Sie durchsuchten die Wohnräume und nahmen Bargeld an sich, bevor sie unbemerkt das Weite suchten. Zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr wurde ein Mann auf dem Grundstück beobachtet. Inwiefern dieser mit dem Einbruch in Zusammenhang steht, ist noch unklar. Er wird als 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und mit schwarzen kurzen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einem schwarzen Trainingsanzug. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Von der Fahrbahn abgekommen,

Hochheim, Wallauer Straße, Freitag, 06.03.2026, 01:40 Uhr

(ro)Am Freitag ist ein alkoholisierter Autofahrer im Bereich Hochheim von der Fahrbahn abgekommen und wurde in Folge dessen verletzt. Der junge Fahrer war gegen 01:40 Uhr in einem VW auf der Landesstraße 3017 von Wallau kommend in Richtung Massenheim unterwegs. Kurz vor der Ortseinfahrt Massenheim kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 20-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht besteht, dass der Fahrer zuvor Alkohol konsumiert hatte, wurde ihm im Krankenhaus Blut von einem Arzt abgenommen. Zudem wurde der stark beschädigte VW sichergestellt, da das Fahrzeug nach Angaben des jungen Mannes aufgrund eines technischen Defekts von der Straße abgekommen sei. Die Unfallursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

