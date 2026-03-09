PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Bei Raubversuch Messer vorgehalten +++ Balkonbrand +++ Auseinandersetzung auf Parkplatz +++ Trickdiebe stehlen Portemonnaie +++ 58-Jähriger leistet Widerstand

1. Bei Raubversuch Messer vorgehalten,

Eschborn, Berliner Straße, Samstag, 07.03.2026, 19:10 Uhr

(ro)Am frühen Samstagabend soll ein bislang unbekannter Jugendlicher versucht haben, einen 14-Jährigen in Eschborn auszurauben.

Der Polizei wurde gegen 19:10 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen in der Berliner Straße gemeldet. Hierbei soll ein Messer zum Einsatz gekommen sein.

Die alarmierten Streifen konnten dort den 14-Jährigen antreffen. Nach seinen Angaben habe ihn ein Jugendlicher angesprochen und von der Straße weggelockt. Dann sei ihm ein Messer vorgehalten und er sei aufgefordert worden, seine Wertgegenstände auszuhändigen. In einer darauffolgenden Rangelei wurde der 14-Jährige oberflächlich am Daumen verletzt. Anschließend sei der Unbekannte ohne Beute in Richtung der Sulzbacher Straße geflüchtet. Die Streifen konnten ihn im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr ausfindig machen. Bei dem 14-Jährigen fanden die Beamten eine geringe Menge Cannabis, einen Schlagring sowie ein Tierabwehrspray auf und stellten den Joint sowie den Schlagring sicher. Das Tierabwehrspray wurde an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Der Flüchtige wird als 17 bis 18 Jahre alt und mit ausgeprägter Akne im Gesicht beschrieben. Er soll eine schwarze Weste und einen dunklen Pullover sowie ein schwarz-beiges Basecap der Marek "Burberry" getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe sowie der Tatablauf sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Sollten Sie Hinweise zu dem Vorfall geben können, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Polizei in Verbindung.

2. Wohnung nach Balkonbrand nicht mehr bewohnbar, Kelkheim, Mühlstraße, Sonntag, 08.03.2026, 03:45 Uhr

(ro)In Kelkheim hat es am frühen Sonntagmorgen auf dem Balkon einer Wohnung gebrannt, diese ist nun nicht mehr bewohnbar. Gegen 00:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Mühlstraße gerufen, da es dort in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand gekommen war. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Vollbrand auf dem Balkon ausfindig machen und löschen. Personen befanden sich nicht mehr im Gefahrenbereich. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte griff der Brand nicht auf die Wohnung über, jedoch wurden die Hausfassade sowie der Balkon beschädigt. Die Wohnung war allerdings so stark durch die Rauchgase beschädigt, dass die Bewohner nicht in ihre vier Wände zurückkehren konnten. Die Brandursache ist noch unklar und somit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

3. Auseinandersetzung auf Parkplatz,

Schwalbach, Marktplatz, Samstag, 07.03.2026, 22:00 Uhr

(ro)In Schwalbach kam es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Polizei wurde gegen 22:00 Uhr informiert, dass ein Mann aus einer Gruppe heraus im Bereich des Parkplatzes eines Supermarktes am Marktplatz geschlagen worden sei. Beim Eintreffen der Streifen hatte sich die Personengruppe schon entfernt. Sie konnten innerhalb der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr ausfindig gemacht haben.

Ein 39-Jähriger sowie dessen 26-jährige Partnerin, die von vier bis fünf Männern angegriffen worden sein sollen, konnten schließlich an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Der alkoholisierte Mann wies mehrere Verletzungen auf und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Seine Freundin, die lediglich versucht hatte, dazwischen zu gehen, blieb unverletzt. Nach den Angaben der beiden kam es auf dem Parkplatz zu einer Auseinandersetzung, bei welcher auf den 39-Jährigen nach zugerufenen Beleidigungen dann eingeschlagen und -getreten worden sein soll.

Zwei etwa 18 bis 20 Jahre alte Männer sollen aus der Personengruppe heraus auf das Pärchen zugekommen sein. Einer soll etwa 1,60 Meter groß, dünn, dunkelblond und von osteuropäischer Erscheinung gewesen sein. Er trug eine graue Weste, darunter ein weißes enges Longshirt und ein Cap. Der andere wurde als etwa 1,80 Meter groß, dünn und mit glattem dunklem Haar und Ziegenbart beschrieben. Zwei weitere Angreifer sollen währenddessen aus einem weißen Sprinter ausgestiegen und hinzugekommen sein. Hier wird einer als etwa 1,70 Meter groß, dünn, südländisch und dunklen Haaren beschrieben. Bekleidet soll er mit einem grauen Pullover sowie einem schwarzen Cap gewesen sein. Sein etwas kleinerer Begleiter soll ca. 1,60 Meter groß, schwarz gekleidet und dünn gewesen sein, hatte schwarze lockige Haare sowie einen Kinnbart.

Die Hintergründe sowie der Tatablauf sind bislang unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

4. Trickdiebe stehlen Portemonnaie,

Flörsheim-Wicker, Friedensstraße, Sonntag, 08.03.2026, 12:05 Uhr

(ro)In Flörsheim-Wicker waren am Sonntagmittag Trickdiebe zugange. Drei Unbekannte betraten gegen 12:05 Uhr ein Grundstück in der Friedensstraße und sprachen einen Bewohner des dortigen Mehrfamilienhauses an. Während sie ihn geschickt ablenkten, betrat einer der Männer durch die offenstehende Haustür die Erdgeschosswohnung und ließ ein Portemonnaie mitgehen. Anschließend suchten sie das Weite. Der Diebstahl fiel erst im Nachgang auf. Die Täter sollen mittleren Alters und von "osteuropäischer" Erscheinung gewesen sein. Einer war auffällig groß und trug eine goldene Jacke. Hinweise zu diesem Fall nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. 58-Jähriger leistet Widerstand,

Kriftel, Landesstraße 3011, Sonntag, 08.03.2026, 01:35 Uhr

(ro)In der Nacht auf Sonntag hat ein 58-jähriger Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Kriftel Widerstand geleistet. Verletzt wurde niemand. Gegen 01:35 Uhr war der 58-Jährige in seinem Fahrzeug auf der Landesstraße 3011 von einer Streife der Hofheimer Polizei angehalten worden. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte, sollten vor Ort weitere Überprüfungen durchgeführt werden. Dabei schlug der Mann der Beamtin zunächst das Atemalkohol-Messgerät aus der Hand und wehrte sich im Anschluss gegen seine Festnahme, so dass er letztlich zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Infolgedessen musste er die Steife mit zur Polizeistation begleiten. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

