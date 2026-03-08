PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad +++

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Bad Soden am Taunus, Hohlweg,

Samstag, 07.03.2026, 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(cb) Ein gekipptes Fenster und die Abwesenheit der Hausbewohner wurden als Gelegenheit genutzt um in ein Einfamilienhaus in Bad Soden Altenhain einzubrechen. Unbekannte Täter begaben sich zunächst über die Vorderseite auf das Grundstück und gelangten über ein gekipptes Fenster im Keller auf der Rückseite in das Tatobjekt. Im Anschluss wurden die gesamten Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurden Sammlerstücke in unbekanntem Wert.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

2. Mit dem Fahrrad betrunken unterwegs,

Kelkheim, Hunsrückstraße,

Sonntag, 08.03.2026, 00:25 Uhr

(cb) Im Rahmen einer Kontrolle eines 35-Jährigen Fahrradfahrers wurde durch die Polizeibeamten der Polizeistation Kelkheim Alkohol in der Atemluft festgestellt. Bei der anschließenden Überprüfung des Atemalkohols zeigte das Gerät mehr als 1,9 Promille. Damit wurde die Höchstgrenze von 1,6 Promille für Fahrradfahrer überschritten und stellt somit eine Straftat dar. Der Frankfurter wurde zur Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen und im Anschluss der Maßnahmen entlassen.

Pressemeldung gefertigt durch KvD PD Main-Taunus

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell