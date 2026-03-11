Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260311 - 0333 Frankfurt - Bornheim: Klappmesser sorgt für U-Bahn-Verspätung
Frankfurt (ots)
(la) Am Dienstag (10. März 2026) kam es zu einem Verstoß gegen das Waffengesetz im Frankfurter Stadtteil Bornheim.
Gegen 16:00 Uhr beobachteten Zeugen eine männliche Person dabei, als diese aus einem Bus ausstieg und dabei ein Klappmesser in der Hand hielt. Dieses Messer auf- und zuklappend begab sich der Mann nun in die B-Ebene der U-Bahn-Haltestelle "Eissporthalle / Festplatz". Um die Person ausfindig zu machen, wurde der U-Bahn-Verkehr in beide Richtungen zunächst angehalten. Die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten forderten den inzwischen angetroffenen und nun ziellos hin- und herlaufenden Mann wiederholt auf, stehen zu bleiben. Nachdem die männliche Person dem jedoch nicht nachkam, brachten die Beamten ihn zu Boden und stellten das Klappmesser sicher. Der 40- Jährige wurde anschließend zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.
Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, denn das Führen eines solchen Messers ist im öffentlichen Personennahverkehr nicht erlaubt.
