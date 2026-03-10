Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260310 - 0330 Frankfurt - Westend: Trickdiebe auf dem Messegelände erwischt

Frankfurt (ots)

(la) Am Montag (9. März 2026) erwischten Zivilfahnder zwei Trickdiebe auf dem Messegelände auf frischer Tat und nahmen sie fest.

Veranstaltungen auf dem Messegelände sind seit je her gut besucht und ziehen auch immer wieder professionelle Taschen- und Trickdiebe an. Dies nahmen die Zivilfahnder zum Anlass, um sich bei der aktuellen Messeveranstaltung gezielt auf die Lauer zu legen.

Gegen 15:15 Uhr fielen den Beamten zwei Männer auf, die weniger Interesse an den Ausstellungsgegenständen als an Jacken und Taschen der Gäste zeigten. Dass die Polizisten den richtigen Riecher hatten, zeigte sich bereits kurze Zeit später, als sie die Täter bei einem erfolgreich ausgeführten Trickdiebstahl beobachten und direkt im Anschluss festnehmen konnten.

Die beiden wohnsitzlosen 32- und 48-jährigen Männer sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

