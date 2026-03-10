Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260310 - 0329 Frankfurt - Ostend: Rasender Radler wirft E-Bike nach Beamten

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Montag auf Dienstag (9. auf 10. März 2026) kontrollierte die Polizei einen E-Bike-Fahrer, der augenscheinlich ohne die Pedale zu betätigen, mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Sie hielten den 35-Jährigen gegen 02:50 Uhr im Bereich der Hanauer Landstraße an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Hierbei ergab sich eine Höchstgeschwindigkeit des E-Bikes von 35 km/h bei zugelassenen 25 km/h, sodass sich unter anderem der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ergab.

Dies teilten die Beamten dem 35- Jährigen mit und stellten im selben Zuge das E-Bike sicher. Der Mann brach daraufhin erst ein Stück seines E-Bikes ab, schlug damit einen Beamten, bevor er das komplette Rad hochhob und es in Richtung der eingesetzten Beamten warf.

Anschließend wurde der 35-Jährige zu Boden gebracht und festgenommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen, zu Fuß. Die beiden eingesetzten Polizisten erlitten durch den Schlag und den Fahrradwurf leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell