POL-F: 260310 - 0326 Frankfurt: Bezugnahme zu 0325 26-jährige vermisst- Fahndungsrücknahme

(ki) Die kürzlich veröffentlichte Fahndung nach Helen T. wird hiermit zurückgenommen. Sie konnte wohlbehalten angetroffen werden.

