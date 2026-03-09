Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260311 - 0323 Frankfurt - Innenstadt: Vier Verletzte nach Auseinandersetzung

(ki) Am frühen Sonntagmorgen (8. März 2026) kam es am Börneplatz zu einer zunächst verbalen und anschließend körperlichen Auseinandersetzung. Dabei zog ein Beteiligter ein Messer und verletzte drei Männer sowie einen weiteren Mann, der schlichtend eingreifen wollte. Die vier Männer erlitten unterschiedliche, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen.

Gegen 05:10 Uhr kamen die Beteiligten mit dem Bus aus Sachsenhausen am Börneplatz an. Eine bereits während der Busfahrt begonnene verbale Streitigkeit eskalierte dort in eine körperliche Auseinandersetzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen verletzte ein junger Mann im Verlauf der Auseinandersetzung mit einem Messer einen 45-, einen 52- und einen 29-Jährigen. Auch ein 57-Jähriger, der versuchte zu schlichten, wurde durch den Täter verletzt.

Im Anschluss floh der mutmaßliche Täter unerkannt über die Battonstraße in östliche Richtung.

Die Verletzten wurden teils durch Rettungskräfte und teils in umliegenden Krankenhäusern behandelt. Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

