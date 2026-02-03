PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Detmold

FW-DT: Dachstuhlbrand in der Hardenbergstraße

Detmold (ots)

Am heutigen Vormittag wurden um 11:21 Uhr das hauptamtliche Personal der Feuerwehr Detmold, die Einheiten Mitte und Pivitsheide sowie der Rettungsdienst zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand in die Hardenbergstraße alarmiert.

Ersten Notrufen zufolge sollte der Dachstuhl eines Wohnhauses brennen. Diese Meldung bestätigte sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte: Der gesamte Dachstuhl des Hauses stand in Vollbrand.

Die Bewohnerin des Hauses konnte das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen und blieb unverletzt.

Zur Brandbekämpfung waren mehrere Trupps unter Atemschutz sowohl im Innen- als auch im Außenangriff eingesetzt. Zusätzlich wurde über den Korb der Drehleiter ein Wasserwerfer vorgenommen, um den Brand von oben zu bekämpfen.

Derzeit dauern die Nachlöscharbeiten an.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Detmold
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Marco Schweiger
Telefon: +49 (0)160 9062 1826
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-detmold.de
www.feuerwehr-detmold.de

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell

