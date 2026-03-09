Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260309 - 0320 Frankfurt-Gallus: Bedrohung beim Plakatieren
Frankfurt (ots)
(bo) Am Samstagmittag (7. März 2026) bedrohte ein 49-Jähriger einen 64-jährigen Mann, als dieser Wahlplakate im Gallus aufhing.
Nach aktuellen Erkenntnissen ging der Tatverdächtige gegen 14:35 Uhr im Bereich der Ackermannstraße / Kleyerstraße auf den Geschädigten zu, um eine politische Diskussion zu führen. Im Rahmen der Diskussion bedrohte der 49-Jährige den 64-Jährigen. Die Polizei nahm den 49-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort fest. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.
