Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260309 - 0320 Frankfurt-Gallus: Bedrohung beim Plakatieren

Frankfurt (ots)

(bo) Am Samstagmittag (7. März 2026) bedrohte ein 49-Jähriger einen 64-jährigen Mann, als dieser Wahlplakate im Gallus aufhing.

Nach aktuellen Erkenntnissen ging der Tatverdächtige gegen 14:35 Uhr im Bereich der Ackermannstraße / Kleyerstraße auf den Geschädigten zu, um eine politische Diskussion zu führen. Im Rahmen der Diskussion bedrohte der 49-Jährige den 64-Jährigen. Die Polizei nahm den 49-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort fest. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell