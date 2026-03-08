PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260308 - 0318 Frankfurt - Kalbach-Riedberg: Körperverletzung und Bedrohung nach A-Jugend-Fußballspiel

Frankfurt (ots)

(la) Am Samstagabend (7. März 2026) fand um 18:00 die A-Jugend-Kreisklassenbegegnung SC Riedberg gegen SC Goldstein statt.

Bereits während des Spiels kam es zu Streitigkeiten zwischen den Spielern beider Mannschaften.

Im Nachgang der Partie fand zwar eine Aussprache statt, dennoch warteten Mitspieler des SC Goldstein vor der Kabine der Heimmannschaft und fingen einen Spieler ab. Der 17-Jährige wurde körperlich attackiert und zur Herausgabe der Telefonnummer eines weiteren 17 Jahre alten Mitspielers genötigt. Dieser wurde anschließend durch die Tatverdächtigen telefonisch bedroht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 10:22

    POL-F: 260308- 0316 Frankfurt- Sachsenhausen: Falscher Handwerker bestiehlt Senioren

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Freitagmittag (6. März 2026) erbeutete ein falscher Handwerker unter dem Vorwand, Rauchmelder zu prüfen, wertvollen Goldschmuck. Der falsche Handwerker klingelte gegen 12:20 Uhr an der im Letzten Hasenpfad befindlichen Wohnungstür. Als das 92- und 87- jährige Ehepaar öffnete, gaukelte der Mann vor, die Rauchwarnmelder in der Wohnung ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 10:20

    POL-F: 260308- 0315 Frankfurt- Ostend: Tätlicher Angriff und Widerstand

    Frankfurt (ots) - (ma) In der Nacht von Samstag (7. März 2026) auf Sonntag (8. März 2026) nahm die Polizei einen Mann fest, anschließend griff dessen Lebensgefährtin die Polizei an und wurde ebenfalls festgenommen. Gegen 01:00 Uhr nahm die eingesetzte Streife in der Schmickstraße einen Mann fest. Als dieser zum Funkwagen gebracht wurde, geriet dessen 25- jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren