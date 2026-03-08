Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260308 - 0318 Frankfurt - Kalbach-Riedberg: Körperverletzung und Bedrohung nach A-Jugend-Fußballspiel

Frankfurt (ots)

(la) Am Samstagabend (7. März 2026) fand um 18:00 die A-Jugend-Kreisklassenbegegnung SC Riedberg gegen SC Goldstein statt.

Bereits während des Spiels kam es zu Streitigkeiten zwischen den Spielern beider Mannschaften.

Im Nachgang der Partie fand zwar eine Aussprache statt, dennoch warteten Mitspieler des SC Goldstein vor der Kabine der Heimmannschaft und fingen einen Spieler ab. Der 17-Jährige wurde körperlich attackiert und zur Herausgabe der Telefonnummer eines weiteren 17 Jahre alten Mitspielers genötigt. Dieser wurde anschließend durch die Tatverdächtigen telefonisch bedroht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

