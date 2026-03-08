Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260308 - 0317 Frankfurt - Ostend: Zeugenaufruf nach Räuberischer Erpressung in der S-Bahn

Frankfurt (ots)

(la) Am Samstag (7. März 2026) kam es unter anderem zu einer räuberischen Erpressung in der S-Bahn-Linie 1 in Fahrtrichtung Wiesbaden. Dabei wurden zwei Kontrolleure verletzt.

Gegen 17:40 Uhr befanden sich ein 55-jähriger und ein 61-jähriger Mitarbeiter der Deutschen Bahn in der S-Bahn-Linie 1 im Bereich der Ostendstraße und führten Fahrkartenkontrollen durch.

Ein Fahrgast in der ersten Klasse konnte keinen gültigen Fahrschein vorweisen und bedrohte die Kontrolleure in der Folge mit körperlicher Gewalt, sollten sie ihn nicht unbehelligt gehen lassen. Der 55-jährige Mann beabsichtigte, die Polizei zu alarmieren, woraufhin der Fahrgast nach ihm schlug und versuchte aus den geöffneten Türen der S-Bahn zu flüchten. Der 61-jährige Kontrolleur griff nun ebenfalls ins Geschehen ein, um den Tatverdächtigen an der Flucht zu hindern. Es entwickelte sich ein Gerangel, in dessen Folge alle Beteiligten zu Boden stürzten.

Dem fahrscheinlosen Täter gelang es letztlich, unter dem Ausruf wüster Beleidigungen, aus der S-Bahn zu flüchten. Eine Flasche, die er noch abschließend nach den Geschädigten warf, verfehlte ihr Ziel und landete im Gleisbett.

Der 55-Jährige wurde durch die Tat leicht verletzt. Der 61-Jährige musste aufgrund seiner erlittenen Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, 170-175 cm groß, kurze schwarze Haare, Dreitagebart, weißer Trainingsanzug, weiße Sneaker, großflächige Tätowierung auf dem rechten Arm

Zeugen, die die Auseinandersetzung gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter 069 / 755 - 51299 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell