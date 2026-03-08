Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260308- 0316 Frankfurt- Sachsenhausen: Falscher Handwerker bestiehlt Senioren

Frankfurt (ots)

(ma) Am Freitagmittag (6. März 2026) erbeutete ein falscher Handwerker unter dem Vorwand, Rauchmelder zu prüfen, wertvollen Goldschmuck.

Der falsche Handwerker klingelte gegen 12:20 Uhr an der im Letzten Hasenpfad befindlichen Wohnungstür. Als das 92- und 87- jährige Ehepaar öffnete, gaukelte der Mann vor, die Rauchwarnmelder in der Wohnung überprüfen zu müssen.

Während der Täter so schnell durch alle Räume der Wohnung ging und das Paar so schnell nicht folgen konnte, entwendete er hochwertigen Goldschmuck mit Wert im mittleren fünfstelligen Bereich.

Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Bereits eine halbe Stunde zuvor, gegen 11:50 Uhr, hatte derselbe Täter versucht, mit gleichem Vorwand, einen Anwohner in der Niersteiner Straße zu bestehlen.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, osteuropäisches Erscheinungsbild, ca. 50 Jahre, ca. 175- 180 cm, kräftig, dunkles kurzes Haar; bekleidet mit einem grau-grünen Hemd, einer dunklen Weste und beiger Hose.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Person gesehen haben oder weitere Angaben zum Sachverhalt machen können, sich beim 8. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/ 755 10800 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei warnt eindringlich vor Trickbetrügern und rät:

- Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder in Ihre Wohnung! Täter und Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker, Mitarbeiter, hilfebedürftig oder von der Polizei zu sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen. - Überprüfen Sie kritisch jegliche Angaben! - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder vereinbaren Sie einen späteren Termin. - Bei Verdacht auf einen Betrugsversuch verständigen Sie umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell