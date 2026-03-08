PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260308- 0316 Frankfurt- Sachsenhausen: Falscher Handwerker bestiehlt Senioren

Frankfurt (ots)

(ma) Am Freitagmittag (6. März 2026) erbeutete ein falscher Handwerker unter dem Vorwand, Rauchmelder zu prüfen, wertvollen Goldschmuck.

Der falsche Handwerker klingelte gegen 12:20 Uhr an der im Letzten Hasenpfad befindlichen Wohnungstür. Als das 92- und 87- jährige Ehepaar öffnete, gaukelte der Mann vor, die Rauchwarnmelder in der Wohnung überprüfen zu müssen.

Während der Täter so schnell durch alle Räume der Wohnung ging und das Paar so schnell nicht folgen konnte, entwendete er hochwertigen Goldschmuck mit Wert im mittleren fünfstelligen Bereich.

Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Bereits eine halbe Stunde zuvor, gegen 11:50 Uhr, hatte derselbe Täter versucht, mit gleichem Vorwand, einen Anwohner in der Niersteiner Straße zu bestehlen.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, osteuropäisches Erscheinungsbild, ca. 50 Jahre, ca. 175- 180 cm, kräftig, dunkles kurzes Haar; bekleidet mit einem grau-grünen Hemd, einer dunklen Weste und beiger Hose.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Person gesehen haben oder weitere Angaben zum Sachverhalt machen können, sich beim 8. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/ 755 10800 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei warnt eindringlich vor Trickbetrügern und rät:

- Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder in Ihre Wohnung! Täter und Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker, Mitarbeiter, hilfebedürftig oder von der Polizei zu sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen. - Überprüfen Sie kritisch jegliche Angaben! - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder vereinbaren Sie einen späteren Termin. - Bei Verdacht auf einen Betrugsversuch verständigen Sie umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 10:20

    POL-F: 260308- 0315 Frankfurt- Ostend: Tätlicher Angriff und Widerstand

    Frankfurt (ots) - (ma) In der Nacht von Samstag (7. März 2026) auf Sonntag (8. März 2026) nahm die Polizei einen Mann fest, anschließend griff dessen Lebensgefährtin die Polizei an und wurde ebenfalls festgenommen. Gegen 01:00 Uhr nahm die eingesetzte Streife in der Schmickstraße einen Mann fest. Als dieser zum Funkwagen gebracht wurde, geriet dessen 25- jährige ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 10:17

    POL-F: 260308- 0314 Frankfurt- Sachsenhausen: Beziehungsstreit- Polizei hilft bei Versöhnung

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Samstagabend (7. März 2026) wurde die Polizei zu Streitigkeiten zwischen einer Frau und einem Mann im Bereich des Eisernen Stegs gerufen, das Paar solidarisierte sich und griff die Beamten an. Nach bisherigem Kenntnisstand geriet das Ehepaar gegen 20:05 Uhr in Streit. Da der 62- jährige Mann seine 38- jährige Ehefrau schlug, griff eine ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 09:00

    POL-F: 260307- 0313 Frankfurt- Dornbusch: Brand an Mehrfamilienhaus

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Freitagmittag (6. März 2026) brannten Teile des Dachstuhls eines Mehrfamilienhauses in der Friedlebenstraße. Es wurde niemand verletzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden an dem Mehrfamilienhaus Dacharbeiten durchgeführt. Gegen 13:30 Uhr entwickelten sich plötzlich große Flammen im Dachbereich und die alarmierte Feuerwehr verschaffte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren