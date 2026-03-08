PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260308- 0315 Frankfurt- Ostend: Tätlicher Angriff und Widerstand

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Samstag (7. März 2026) auf Sonntag (8. März 2026) nahm die Polizei einen Mann fest, anschließend griff dessen Lebensgefährtin die Polizei an und wurde ebenfalls festgenommen.

Gegen 01:00 Uhr nahm die eingesetzte Streife in der Schmickstraße einen Mann fest. Als dieser zum Funkwagen gebracht wurde, geriet dessen 25- jährige Freundin derart in Rage, dass sie die eingesetzten Beamten körperlich anging. Sie schlug zunächst mit der Faust auf den Oberkörper des einen Beamten, im Rahmen ihrer Festnahme trat sie zudem mehrfach gegen die Beamten und verletzte diese hierdurch. Auch im Streifenwagen trat die 25- Jährige weiter, spuckte die Beamten an und beleidigte diese wüst.

Die Frau wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, die Beamten waren trotz Verletzungen weiter dienstfähig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

