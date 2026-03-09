Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260309 - 0319 Frankfurt - Sachsenhausen: Zeugenaufruf nach Raub zum Nachteil eines 83-Jährigen

Frankfurt (ots)

(la) Ein unbekannter Täter beraubte vergangenen Freitag (6. März 2026) einen älteren Mann in Sachsenhausen an seiner Wohnanschrift. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nachdem der 83-jährige am Freitagnachmittag nach diversen Erledigungen in der Innenstadt gegen 14:30 Uhr an seine Wohnanschrift in der Cranachstraße zurückgekehrt war, schlug der unbekannte Täter zu.

Als der 83-Jährige die Hauseingangstür öffnete, wurde er von hinten leicht angestoßen. Dabei bemerkte er, dass der Täter versuchte, das Portemonnaie aus der rechten Hosentasche zu ziehen. Da sich der ältere Mann zur Wehr setzte, schlug ihm der Unbekannte unvermittelt ins Gesicht und konnte so die Geldbörse erbeuten. Anschließend flüchtete er in Richtung Schweizer Straße. Der ältere Herr wurde durch die Tathandlung leicht verletzt.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 30-40 Jahre alt, 170-175cm groß, schwarze Haare, unrasiert, dunkle Bekleidung, ungepflegtes Erscheinungsbild, trug einen Rucksack bei sich

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter 069 / 755 - 51299 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

