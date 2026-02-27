Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall am Möbel-Martin-Kreisel mit einer leicht verletzten Person

Konz (ots)

Am heutigen Freitagabend, 27.02.2026, gegen 18 Uhr, kam es auf der B 51 im Bereich des Möbel-Martin-Kreisels zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ersten Ermittlungen der Polizei zu Folge befuhren zwei Pkw, ein Seat Ibiza, besetzt mit einer 49-jährigen Fahrerin aus dem Kreis Trier-Saarburg und ein Mercedes C 180, besetzt mit einem 24-jährigen syrischen Staatsbürger, hintereinander den Innenfahrstreifen des Möbel-Martin-Kreisels in Fahrtrichtung Trier. Ausgangs des Kreisverkehrs wechselte der Mercedes nach rechts auf die dortige Einfädelspur, um offensichtlich verbotswidrig zu wenden. Infolgedessen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Fahrerin des Seat Ibiza zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 20.000 EUR.

Die B 51 musste für den Verkehr aus Richtung Konz-Karthaus kommend für ca. 1 Stunde gesperrt werden, in Fahrtrichtung Trier konnte sie weiterhin befahren werden. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr Konz, des DRK Konz und der Polizeiwache Konz.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell