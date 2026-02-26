PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Präventionsveranstaltung zum Thema "Schockanrufe" in Idar-Oberstein - Gemeinsame Veranstaltung der Polizei und Stadt im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft

Idar-Oberstein (ots)

Im Rahmen der Unterzeichnung der Sicherheitspartnerschaft zwischen der Polizei Idar-Oberstein, der Stadt Idar-Oberstein, dem Landkreis Birkenfeld und der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen (siehe https://s.rlp.de/MzbfsDG) wurde bereits auf künftig geplante Präventionsveranstaltungen hingewiesen. Eine erste Veranstaltung wird nun umgesetzt.

Unter der Überschrift "Schockanrufe" findet am Dienstag, den 3. März 2026, ab 17 Uhr eine Präventionsveranstaltung in der Göttenbach-Aula der Stadtverwaltung Idar-Oberstein statt. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Idar-Oberstein durchgeführt und richtet sich insbesondere an Bürgerinnen und Bürger, die sich über diese perfide Betrugsmasche informieren und davor schützen möchten.

Der Vortrag wird von Beamten der Kriminalpolizei gehalten, die in ihrer täglichen Arbeit mit der Bearbeitung solcher Betrugsdelikte befasst sind und daher aus erster Hand über aktuelle Vorgehensweisen und Erfahrungen berichten können. Sogenannte Schockanrufe stellen eine weiterhin verbreitete Form des Telefonbetrugs dar, bei der Täter Notlagen fingieren und so gezielt Angst und Verunsicherung ausnutzen, um an Geld oder Wertsachen zu gelangen. Ziel der Veranstaltung ist es, über typische Vorgehensweisen der Betrüger aufzuklären, Warnsignale zu erkennen und konkrete Handlungsempfehlungen für den Ernstfall zu geben.

Zur besseren Planung wird um eine vorherige Anmeldung per E-Mail oder telefonisch über das Vorzimmer des Bürgermeisters (Vorzimmer.BGM@idar-oberstein.de; 06781/64-1020) gebeten. Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist jedoch auch ohne vorherige Anmeldung grundsätzlich möglich.

Mit dieser Präventionsmaßnahme setzen Stadt und Polizei ihr gemeinsames Engagement fort, die Bevölkerung für sicherheitsrelevante Themen zu sensibilisieren und die Kriminalprävention in der Region nachhaltig zu stärken.

Rückfragen bitte an:

Michael Brill
Telefon 06781 64-1241
E-Mail michael.brill@idar-oberstein.de

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
PR'in Short
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

  • 26.02.2026 – 02:28

    POL-PDTR: Polizei Schweich stellt mehrere Drogenfahrten fest

    Trier-Ehrang/Trier-Ruwer (ots) - Im Rahmen der Streifentätigkeit stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schweich am Abend des 25.02.2026 in Trier-Ruwer und Trier-Ehrang vier Fahrzeugführer fest, die möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Im ersten Fall gegen 21:00 Uhr wurde ein 34-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW in Trier-Ehrang einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es konnten ...

  • 25.02.2026 – 22:47

    POL-PDTR: Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 41

    Hoppstädten-Weiersbach (ots) - Am Mittwoch, 25.02.2026, gg. 16.00 Uhr, kam es bei Hoppstädten-Weiersbach im Einmündungsbereich Autobahnzubringer / B 41 zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkws. Ein von Birkenfeld kommender Linksabbieger, der in Richtung Movietown-Kreisel fahren wollte, kollidierte mit einem bevorrechtigten Pkw, der zuvor von der Autobahn abgefahren war und geradeaus in Richtung Birkenfeld unterwegs ...

  • 25.02.2026 – 16:28

    POL-PDTR: Feuerwehreinsatz in der berufsbildenden Schule in Saarburg

    Saarburg (ots) - Am 25.02.2026, gegen 13:05 Uhr kam es zu einem Einsatz der Feuerwehren Saarburg, Beurig, Irsch, sowie der Polizei und dem Rettungsdienst an der berufsbildenden Schule in Saarburg. Grund für den Einsatz war ein, durch Mitarbeiter der Schule, wahrgenommener Brandgeruch ausgehend von dem Keller der BBS Saarburg. Nach vollständiger Abklärung der gesamten Räumlichkeiten des Kellers konnte zweifelsfrei ein ...

