PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260309 - 0322 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Betäubungsmittelhändler festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte nahmen am Freitagnachmittag (6. März 2026) einen Betäubungsmittelhändler im Bahnhofsviertel fest. Er muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten BTM-Handels in nicht geringer Menge verantworten.

Die Beamten beobachteten den Mann gegen 14:00 Uhr dabei, wie er in sehr kurzer Zeit an vier Personen in der Niddastraße Betäubungsmittel übergab. Er hielt sich dabei in der Nähe einer Drogenhilfseinrichtung auf. In einer Papiertüte sowie einer Blechdose hatte er Heroin in kleinen Brocken, die er nach Erhalt von Geld aushändigte.

Die Festnahme erfolgte umgehend. Bei dem Händler konnten noch weitere 15 Gramm Heroin, eine Feinwaage, Bargeld und mehrere verschreibungspflichtige Tabletten aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Der wohnsitzlose Mann wurde anschließend in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt eingeliefert. Er soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 14:14

    POL-F: 260309 - 0321 Frankfurt- Niederursel: Sachbeschädigung an Wahlplakaten - Zeugenaufruf

    Frankfurt (ots) - (ma) Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (7. auf 8. März 2026) zerstörte ein oder mehrere Täter elf Wahlplakate unterschiedlicher Parteien. Die Plakate befanden sich allesamt im Bereich des Gerhart-Hauptmann-Ringes und Weißkirchener Wegs und wurden teils durch Feuer, teils durch Zerschlagen/ Zertreten zerstört. Die Polizei bittet ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:13

    POL-F: 260309 - 0320 Frankfurt-Gallus: Bedrohung beim Plakatieren

    Frankfurt (ots) - (bo) Am Samstagmittag (7. März 2026) bedrohte ein 49-Jähriger einen 64-jährigen Mann, als dieser Wahlplakate im Gallus aufhing. Nach aktuellen Erkenntnissen ging der Tatverdächtige gegen 14:35 Uhr im Bereich der Ackermannstraße / Kleyerstraße auf den Geschädigten zu, um eine politische Diskussion zu führen. Im Rahmen der Diskussion bedrohte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren