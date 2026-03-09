Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260309 - 0322 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Betäubungsmittelhändler festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte nahmen am Freitagnachmittag (6. März 2026) einen Betäubungsmittelhändler im Bahnhofsviertel fest. Er muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten BTM-Handels in nicht geringer Menge verantworten.

Die Beamten beobachteten den Mann gegen 14:00 Uhr dabei, wie er in sehr kurzer Zeit an vier Personen in der Niddastraße Betäubungsmittel übergab. Er hielt sich dabei in der Nähe einer Drogenhilfseinrichtung auf. In einer Papiertüte sowie einer Blechdose hatte er Heroin in kleinen Brocken, die er nach Erhalt von Geld aushändigte.

Die Festnahme erfolgte umgehend. Bei dem Händler konnten noch weitere 15 Gramm Heroin, eine Feinwaage, Bargeld und mehrere verschreibungspflichtige Tabletten aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Der wohnsitzlose Mann wurde anschließend in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt eingeliefert. Er soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell