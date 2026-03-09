Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260309 - 0321 Frankfurt- Niederursel: Sachbeschädigung an Wahlplakaten - Zeugenaufruf
Frankfurt (ots)
(ma) Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (7. auf 8. März 2026) zerstörte ein oder mehrere Täter elf Wahlplakate unterschiedlicher Parteien.
Die Plakate befanden sich allesamt im Bereich des Gerhart-Hauptmann-Ringes und Weißkirchener Wegs und wurden teils durch Feuer, teils durch Zerschlagen/ Zertreten zerstört.
Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich beim 14. Polizeirevier unter 069 / 755- 11400 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
