Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Unterstützung bei Großbrand im Selfkant

Selfkant/Tüddern (ots)

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Nachmittag um 17:44 Uhr zur Unterstützung der Feuerwehr Selfkant bei einem Großbrand alarmiert. Anwohner bemerkten gegen 17:40 Uhr einen Brand in einer Lagerhalle am Millener Weg in Selfkant-Tüddern und alarmierten die Feuerwehr. Aufgrund der engen Bebauung, der angrenzenden Wohnhäuser und dass die betroffene Lagerhalle eine Fläche von rund 800 Quadratmetern umfasste, wurde frühzeitig das Alarmstichwort auf Feuer 3 (Großbrand) erhöhe und weitere Einheiten zur Einsatzstelle gerufen. So wurden neben allen Einheiten der Feuerwehr Selfkant auch die Drehleiter, der Einsatzleitwagen, das Großtanklöschfahrzeug und die Löscheinheit Gangelt der Feuerwehr Gangelt, verschiedene Sondereinheiten des Kreises Heinsberg und eine zweite Drehleiter von der Feuerwehr Heinsberg zur Einsatzstelle nach Heinsberg alarmiert. Während Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz von den beiden Drehleitern und von außen den Brand bekämpften führte der ABC-Zug des Kreises Heinsberg umfangreiche Schadstoffmessungen in der Umgebung durch, glücklicherweise ohne gravierende Ergebnisse. Zur Sicherheit der eingesetzten Kräfte wurde zudem das Technische Hilfswerk alarmiert. Mit dem Einsatzstellen-Sicherungs-System (ESS) wurde permanent die Stabilität der Grundmauern überwacht. Zudem wurde das Löschunterstützungsfahrzeug 60 des Kreises Heinsberg eingesetzt um Löschmaßnahmen im Inneren der Halle durchzuführen. Für die Versorgung der eingesetzten Kräfte wurde zudem die 1. Einsatzeinheit des Kreises Heinsberg angefordert. Da alle Einsatzkräfte der Feuerwehr Selfkant an der Einsatzstelle in Tüddern gebunden waren, wurde die Löscheinheit Haaren der Feuerwehr Waldfeucht alarmiert, um bei eventuell auftretenden Paralleleinsätzen im Gemeindegebiet Selfkant eingreifen zu können. Insgesamt waren rund 160 Einsatzkräfte aus dem gesamten Kreisgebiet Heinsberg rund sieben Stunden lang im Einsatz.

