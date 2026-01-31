Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Kellerbrand fordert zwei Verletzte

Gangelt/Birgden (ots)

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Mittag um 13:44 Uhr zu einem Wohnhausbrand in Gangelt-Birgden alarmiert. Mehrere Notrufe schilderten eine starke Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus, dass sich ein Kind auf den Balkon des Einfamilienhauses gerettet hatte, sich aber eine ältere Dame noch in dem Brandobjekt befinden sollte. Zudem befindet sich das Brandobjekt in einer Sackgasse mit enger Wohnbebauung. Nur sechs Minuten nach der Alarmierung trafen Rettungsdienst und Feuerwehr an der Einsatzstelle ein. Zu diesem Zeitpunkt hatten Anwohner bereits das Kind vom Balkon gerettet, so dass dieses unmittelbar dem Rettungsdienst zur Untersuchung zugeführt werden konnte. Da sich die ältere Dame noch im brennenden Wohnhaus befand, gingen unverzüglich mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz zur Menschenrettung in das Einfamilienhaus vor. Dort konnten Sie die Frau schnell finden und ebenso dem Rettungsdienst, der mit einem Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen und dem Rettungshubschrauber Christoph Europa 1 vor Ort war, zur weiteren Behandlung zuführen. Beide Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen bzw. mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Währenddessen gingen weitere Einheiten der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz in das Wohnhaus vor um den Brandherd zu lokalisieren. Dieser konnte dann im Kellerbereich ausfindig gemacht werden, dort brannte eine Küchenzeile. Rund 45 Minuten nach dem ersten Notruf war das Feuer gelöscht. Anschließend führten die Einsatzkräfte umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen durch. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst rund zwei Stunden lang unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Günter Paulzen im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell