Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Jugendfeuerwehr Gangelt sammelt Weihnachtsbäume trotz winterlicher Witterung ein

Bild-Infos

Download

Gemeinde Gangelt (ots)

Auch in diesem Jahr zeigte die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Gangelt ihr großes Engagement für die Gemeinschaft. Trotz winterlicher Witterungsverhältnisse sammelten die Jugendlichen gemeinsam mit den Mitgliedern der Einsatzabteilung und der Ehrenabteilung die ausgedienten Weihnachtsbäume im Gemeindegebiet ein.

Bereits in den frühen Morgenstunden machten sich die Mitglieder der Jugendfeuerwehr auf den Weg. Bei frostigen Temperaturen und teilweise glatten Straßen wurden die bereitgelegten Bäume zuverlässig eingesammelt und zu zentralen Sammelstellen transportiert. Die jährliche Weihnachtsbaumaktion ist ein fester Bestandteil im Kalender der Jugendfeuerwehr und verbindet praktischen Umweltschutz mit ehrenamtlichem Einsatz. Gleichzeitig dient die Aktion der Kameradschaftspflege und bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und ihre Teamarbeit weiter zu stärken.

Nach der erfolgreichen Aktion, bei der viele hundert Bäume eingesammelt wurden, lud die Leitung der Feuerwehr die ehrenamtlichen Helfer zu einer kleinen Stärkung ins Feuerwehrgerätehaus Breberen ein. Hierbei nutzten Bernhard Horrichs als Gemeindejugendfeuerwehrwart und Günter Paulzen Leiter der Feuerwehr die Gelegenheit, sich bei den Jugendlichen und ihren Unterstützenden für Ihren stets zuverlässigen und motivierten Einsatz zu danken.

Die Feuerwehr Gangelt ist stolz auf ihren Nachwuchs und freut sich über das kontinuierliche Engagement der Jugendfeuerwehr für die Gemeinde.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell