FW Gangelt: Küchenbrand in Breberen

Gangelt/Breberen (ots)

Die Feuerwehr Gangelt wurde diese Nacht um 23:45 Uhr zu einem Brandeinsatz in Breberen alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es im Bereich der Küche eines Einfamilienhauses zu einem Brand gekommen war. Glücklicherweise konnte sich die beiden Bewohner des Hauses eigenständig noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Da sie jedoch eine größere Menge Brandrauch eingeatmet hatten wurden sie durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Zeitgleich rückte ein Trupp der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz vor um den Brand zu bekämpfen. Nachdem das Feuer gelöscht war, führte die Feuerwehr umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen durch. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der Löscheinheiten Breberen, Langbroich-Harzelt, Schierwaldenrath sowie der Drehleiter, dem Großtanklöschfahrzeug und dem Einsatzleitwagen unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Heiko Dreßen rund eine Stunde lang im Einsatz.

