FW Gangelt: Abholung der Weihnachtsbäume durch die Jugendfeuerwehr

An diesem Samstag, den 10. Januar 2026, sammelt die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Gangelt kostenlos Weihnachtsbäume im kompletten Gemeindegebiet Gangelt ein.

Seit einigen Jahren sammelt die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Gangelt hunderte Weihnachtsbäume im Gemeindegebiet kostenlos ein. Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Gangelt werden gebeten, die Weihnachtsbäume abgeschmückt und gut sichtbar vor 9:00 Uhr an den Straßenrand zu legen. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass der Straßenverkehr durch die Weihnachtsbäume nicht behindert wird und, dass die Bäume nicht auf die Straße rollen können. Aufgrund des angekündigten Sturms bitten wir zudem darum, die Bäume nicht zu früh rauszusetzen und gut zu sichern. Die gesammelten Weihnachtsbäume werden durch eine Entsorgungsfirma recycelt und wiederverwertet. Die Jugendfeuerwehr erhält durch die Gemeinde Gangelt für das Einsammeln der Weihnachtsbäume eine kleine Entschädigung, mit der die Jugendarbeit in der Feuerwehr finanziert wird.

