PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Gangelt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Abholung der Weihnachtsbäume durch die Jugendfeuerwehr

FW Gangelt: Abholung der Weihnachtsbäume durch die Jugendfeuerwehr
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Gangelt (ots)

An diesem Samstag, den 10. Januar 2026, sammelt die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Gangelt kostenlos Weihnachtsbäume im kompletten Gemeindegebiet Gangelt ein.

Seit einigen Jahren sammelt die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Gangelt hunderte Weihnachtsbäume im Gemeindegebiet kostenlos ein. Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Gangelt werden gebeten, die Weihnachtsbäume abgeschmückt und gut sichtbar vor 9:00 Uhr an den Straßenrand zu legen. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass der Straßenverkehr durch die Weihnachtsbäume nicht behindert wird und, dass die Bäume nicht auf die Straße rollen können. Aufgrund des angekündigten Sturms bitten wir zudem darum, die Bäume nicht zu früh rauszusetzen und gut zu sichern. Die gesammelten Weihnachtsbäume werden durch eine Entsorgungsfirma recycelt und wiederverwertet. Die Jugendfeuerwehr erhält durch die Gemeinde Gangelt für das Einsammeln der Weihnachtsbäume eine kleine Entschädigung, mit der die Jugendarbeit in der Feuerwehr finanziert wird.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Gangelt
Pressestelle
BOI Oliver Thelen
Telefon: +49 151-25124098
E-Mail: oliver.thelen@feuerwehr-gangelt.de
Internet: www.feuerwehr-gangelt.de
Twitter: https://twitter.com/FWGangelt
Facebook: https://www.facebook.com/feuerwehrgangelt

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Gangelt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Gangelt
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Gangelt
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren