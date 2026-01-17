Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Eine Verletzte Person bei Küchenbrand

Bild-Infos

Download

Gangelt (ots)

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Morgen um 9:08 Uhr zu einem Brandeinsatz an der Pastor-Schleyer-Straße in Gangelt alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war in der Küche eines Einfamilienhauses eine Mikrowelle in Brand geraten. Bei Eintreffen der ersten Einheiten war der Küchenbereich stark verraucht. Ein mit schwerem Atemschutz ausgerüsteter Trupp beförderte das Brandgut ins Freie und entrauchte das Gebäude. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur weiteren Abklärung in ein Nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Dank der Frühzeitigen Alarmierung und des schnellen Handels der Einsatzkräfte entstand in der Küche nur geringer Sachschaden. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Günter Paulzen im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell